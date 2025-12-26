Caravana Coca-Cola, entre la diversión y la aplicación de la Ley

La Caravana Coca-Cola 2025 recorrió diversas ciudades del país durante la temporada decembrina, llevando carros alegóricos iluminados y actividades alusivas a la Navidad. Sin embargo, el tradicional desfile también estuvo marcado por la cancelación en varias entidades, tras señalamientos sobre su carácter publicitario y posibles afectaciones a la salud infantil.

El evento, con más de dos décadas de presencia en México, tuvo su origen internacional en 1995, cuando un anuncio televisivo mostró camiones iluminados con temática navideña. Desde entonces, la Caravana Coca-Cola se consolidó como uno de los espectáculos más esperados de fin de año, aunque en 2025 generó debate público.

De acuerdo con la información oficial, estas fueron las ciudades donde se realizó la Caravana Coca-Cola, con sus respectivas fechas:

Querétaro, Querétaro: 23 de noviembre (evento inaugural).

Acapulco, Guerrero: 2 de diciembre.

Monterrey, Nuevo León: 5 de diciembre.

Morelia, Michoacán: 6 de diciembre.

Saltillo, Coahuila: 7 de diciembre.

Guanajuato, Guanajuato: 9 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chihuahua: 10 de diciembre.

Atizapán de Zaragoza, Estado de México: 14 de diciembre.

Tepic, Nayarit: 17 de diciembre.

Puerto Vallarta, Jalisco: 19 de diciembre.

Guadalajara, Jalisco: 21 de diciembre.

A lo largo de su recorrido, la Caravana Coca-Cola avanzó de norte a sur del país, congregando a miles de familias en calles y avenidas principales.

Cancelación de la Caravana Coca-Cola en 2025

Pese a su arraigo popular, la cancelación del evento fue anunciada en algunas entidades. Al cierre de 2025, autoridades de las siguientes ciudades y estados informaron que no autorizarían la Caravana Coca-Cola:

Puebla.

Chiapas.

Tabasco.

Mexicali, Baja California.

Las decisiones se tomaron con base en recomendaciones de la Secretaría de Salud y en el cumplimiento de la legislación vigente, que limita la publicidad de bebidas azucaradas dirigida a menores de edad. Organizaciones civiles señalaron que el desfile podría contravenir el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

