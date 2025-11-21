Caravana Coca-Cola regresa a ciudades de México este 2025

La Caravana Coca-Cola 2025 retomará su recorrido por distintas ciudades de México a partir de diciembre; volviendo a iluminar avenidas y centros históricos con camiones decorados, personajes festivos y espectáculos que evocan unión familiar.

Los organizadores explicaron que la Caravana, respaldada por Coca-Cola FEMSA y Arca Continental, iniciará su ruta a principios del último mes del año, mientras se confirma el calendario completo. De acuerdo con la información preliminar, nuevas fechas serán anunciadas en las próximas semanas.

Por ahora, Acapulco, Guerrero, y Mexicali, Baja California, son las primeras ciudades con confirmación oficial para recibir los desfiles de la Caravana Coca-Cola.

En Acapulco, autoridades estatales detallaron que el desfile regresará el 2 de diciembre a las 18:30 horas, tras más de 15 años de ausencia. El recorrido partirá desde el Asta Bandera del Centro Papagayo y concluirá en el Centro de Convenciones. La gobernadora señaló que este regreso representa un símbolo de esperanza y unión para las familias guerrerenses.

En Mexicali, la alcaldesa informó que el Ayuntamiento y Arca Continental ya preparan el evento, que coincidirá con el Encendido del Árbol Navideño. También indicó que se trabaja para ofrecer un ambiente seguro y gratuito para los asistentes..

Las autoridades y la marca señalaron que los próximos anuncios sobre rutas, fechas y horarios serán difundidos en las redes oficiales de Coca Cola y de los gobiernos municipales. Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo, reafirmando a la Caravana Coca-Cola como una tradición que cada Navidad atrae a miles de familias en todas las regiones del país.