Cancelan Caravana Coca-Cola en Villahermosa, Tabasco

La tradicional Caravana Coca-Cola quedó suspendida en el estado de Tabasco, luego de que el Gobierno de Tabasco informara que la autoridad federal en materia de salud recomendó detener el evento. El desfile estaba previsto para recorrer calles de Villahermosa, pero finalmente no se llevó a cabo.

De acuerdo con la administración estatal, la decisión buscó garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. La dependencia de turismo explicó que la cancelación se determinó tras recibir orientaciones oficiales que obligaban a modificar el programa.

En una postura oficial, el Gobierno de Tabasco señaló en tercera persona que “se buscaba realizar toda actividad cultural y recreativa en estricto apego a la regulación vigente”, además de agradecer a Coca-Cola y FEMSA por la comunicación institucional mantenida durante el proceso.

La suspensión generó sorpresa en la población, ya que la Caravana marcaba tradicionalmente el arranque de la temporada invernal y del ambiente navideño en la entidad. Habitantes de Villahermosa habían anticipado la llegada de las luces, música y personajes del desfile.

Como medida compensatoria, la autoridad estatal recordó que se realizará la Caravana Navideña del Gobierno del Estado el próximo 14 de diciembre, con la participación de escuelas, organizaciones civiles y sectores comunitarios. Este evento se mantendrá en la agenda local sin cambios.

Mientras tanto, otras ciudades del país sí confirmaron su participación en el recorrido impulsado por Coca-Cola. La refresquera habilitó un chat de información para que la ciudadanía consultara las fechas y ubicaciones del espectáculo.

Entre las sedes confirmadas se encuentra Boca del Río, en Veracruz, donde el desfile se programó para el 28 de noviembre, saliendo desde Playa Gaviotas y avanzando por el Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Asimismo, autoridades de San Nicolás, en Nuevo León, mantendrán su desfile el mismo día, desde las 17:00 hasta las 23:00 horas, como parte del encendido del árbol navideño. También se confirmó que Acapulco, en Guerrero, formará parte de la ruta nacional.