Con caravana vehicular, protestan trabajadores del Poder Judicial por aprobación de reforma en La Paz

Más de 60 vehículos partieron este de 6 septiembre de la sede del Poder Judicial de la Federación para recorrer las avenidas de La Paz y manifestarse en rechazo a la reforma al poder judicial en México, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

La caravana cruzó por el bulevar Luis Donaldo Colosio hasta llegar a la avenida Isabel La Católica y detenerse por alrededor de 20 minutos frente a la explanada del Palacio de Gobierno de Baja California Sur.

En la casa de gobierno, aproximadamente 100 trabajadores del Poder Judicial manifestaron su inconformidad por la reforma, alzando la voz con apoyo de megáfonos y de los mismos cláxones de sus automóviles.

Bajaron por algunos minutos de las unidades que abordaban para pedirle a los diputados del Congreso del Estado que los apoyen en preservar la independencia del sistema judicial ante los cambios legislativos que ellos consideran perjudiciales a través de los cargos que ostentan.

Los manifestantes que portaban banderas de México y pancartas con mensajes de oposición, señalaron que la reforma representa un retroceso en la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Uno de los organizadores de la caravana, el magistrado del Tribunal de Apelación del Poder Judicial, Eduardo Farias Gasca, declaró que sus compañeros no están en contra de la mejora del sistema judicial, pero si a que la reforma no garantiza la justicia ni el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

“Un 90% de las personas con las que hablamos nos dicen que no están a favor de la reforma, ayer estuvimos recorriendo el malecón a pie, antier estuvimos en los semáforos, y hay un sector muy pequeño que nos dice –soy todo Morena, no quiero saber nada- y no permiten siquiera que les informemos de que se trata. Pero ese 90% de ciudadanos de Baja California Sur no quiere esa reforma, y ante eso estamos recolectando firmas, esas firmas se las haremos llegar a los senadores Homero Davis y Lucia Trasviña, porque a ellos el miércoles les toca votar esta reforma y que sepan que los ciudadanos de Baja California Sur no la quieren”.