Condenan a cuatro años de cárcel a hombre por posesión de droga en Cabo San Lucas

Un hombre identificado como Mauricio “N” fue sentenciado a cuatro años de prisión tras ser encontrado en posesión de narcóticos con fines de comercio en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, considerado el punto con mayor incidencia de investigaciones por narcomenudeo en Baja California Sur.

Los hechos se remontan a una intervención realizada en calles de la colonia Mariano Matamoros, donde agentes de investigación detectaron al imputado en posesión de 51 gramos con 145 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, equivalentes a mil 287 dosis, así como 30 pastillas de clonazepam, además de una báscula gramera, unas tijeras y 300 pesos en efectivo, indicios asociados a la venta de droga.

Tras su detención, el sujeto y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación y obtuvo la vinculación a proceso. Posteriormente, mediante un procedimiento abreviado, un juez de Control dictó sentencia condenatoria por el delito contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio, variante de venta.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá pagar 80 días de multa, equivalentes a 8 mil 685 pesos con 60 centavos, y se ordenó el decomiso de los narcóticos y objetos asegurados.

Este caso se suma a un contexto de alta incidencia delictiva en materia de drogas en la entidad. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de 2025 se han iniciado 922 carpetas de investigación por narcomenudeo en Baja California Sur, de las cuales más del 60% corresponden al municipio de Los Cabos, con más de 600 investigaciones, lo que lo coloca como el principal foco de este delito en el estado.