Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 25 de Agosto, 2025
HomeSeguridadCinco años de cárcel por posesión de drogas en Cabo San Lucas
Seguridad

Cinco años de cárcel por posesión de drogas en Cabo San Lucas

Israel “N” fue sentenciado por delitos contra la salud tras un cateo en la colonia Caribe Bajo. En Baja California Sur el narcomenudeo creció 15.7% este año.
Daniela Lara
25 agosto, 2025
0
21
Un hombre fue sentenciado a cinco años de prisión y multa por posesión y venta de drogas en Cabo San Lucas.

IMG: FGR

El problema del narcomenudeo en Los Cabos sigue en aumento y los casos llegan a los tribunales. Un juez de Control dictó cinco años de prisión y una multa de más de nueve mil pesos a Israel “N”, detenido en la colonia Caribe Bajo de Cabo San Lucas. Durante un cateo, agentes de investigación encontraron plantas de marihuana, cocaína, metanfetamina y objetos para su venta.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal encontraron cuatro plantas de marihuana, tres bolsas con hierba seca, una báscula gramera, 10 envoltorios con cocaína y metanfetamina, además de dos pastillas.

El detenido fue turnado al Ministerio Público Federal, que presentó las pruebas suficientes para vincularlo a proceso. En procedimiento abreviado, el juez emitió un fallo condenatorio por delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, además de siembra y cultivo de marihuana.

El caso refleja un problema en crecimiento: el narcomenudeo. Entre enero y julio de 2025 se abrieron 685 carpetas de investigación por este delito en Baja California Sur, un incremento del 15.7 % frente al mismo periodo de 2024.

Los Cabos concentra 471 carpetas, lo que equivale al 68.7 % del total estatal, y se consolida como el municipio con mayor incidencia de narcomenudeo en la entidad.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Selena Gomez vive una divertida fiesta en yate en Cabo San Lucas

Siguiente articulo

Tormenta Tropical Juliette avanza paralela a BCS