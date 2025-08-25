Cinco años de cárcel por posesión de drogas en Cabo San Lucas

El problema del narcomenudeo en Los Cabos sigue en aumento y los casos llegan a los tribunales. Un juez de Control dictó cinco años de prisión y una multa de más de nueve mil pesos a Israel “N”, detenido en la colonia Caribe Bajo de Cabo San Lucas. Durante un cateo, agentes de investigación encontraron plantas de marihuana, cocaína, metanfetamina y objetos para su venta.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal encontraron cuatro plantas de marihuana, tres bolsas con hierba seca, una báscula gramera, 10 envoltorios con cocaína y metanfetamina, además de dos pastillas.

El detenido fue turnado al Ministerio Público Federal, que presentó las pruebas suficientes para vincularlo a proceso. En procedimiento abreviado, el juez emitió un fallo condenatorio por delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, además de siembra y cultivo de marihuana.

El caso refleja un problema en crecimiento: el narcomenudeo. Entre enero y julio de 2025 se abrieron 685 carpetas de investigación por este delito en Baja California Sur, un incremento del 15.7 % frente al mismo periodo de 2024.

Los Cabos concentra 471 carpetas, lo que equivale al 68.7 % del total estatal, y se consolida como el municipio con mayor incidencia de narcomenudeo en la entidad.

