Caribe mexicano pierde interés internacional mientras resto del Caribe aumenta su turismo

El Aeropuerto Internacional de Cancún cerró 2025 con una caída interanual de 3.5 por ciento en el tráfico de pasajeros, un retroceso que contrasta con el desempeño de otros destinos del Caribe que lograron crecer pese a un entorno global complejo. La explicación oficial apunta a la falta de aeronaves por reparaciones técnicas a nivel mundial, un argumento que no se reflejó en el comportamiento de aeropuertos competidores.

El contraste más evidente es Punta Cana, cuyo aeropuerto incrementó su pasaje en 8 por ciento durante el mismo periodo. La diferencia no solo exhibe estrategias de captación más efectivas, sino también una mayor capacidad para absorber choques externos en la industria aérea, incluso cuando las aerolíneas enfrentaron restricciones operativas similares a nivel internacional.

La caída de Cancún tampoco es un fenómeno aislado dentro de México. A escala nacional, el flujo de pasajeros registró un descenso aproximado de 2 por ciento en 2025, lo que sugiere un debilitamiento general del sector turístico mexicano frente a destinos que lograron posicionarse mejor en el mercado internacional durante el mismo año.

En sentido opuesto, República Dominicana alcanzó en 2025 un récord histórico de 11 millones 676 mil 901 visitantes, con un crecimiento anual de 4.7 por ciento. Este avance se explica, en parte, por su capacidad para capitalizar la crisis turística en Cuba y el cierre temporal de Jamaica tras el impacto de un huracán, redirigiendo flujos hacia sus principales polos turísticos.

El desempeño dominicano no solo se mide en volumen, sino en percepción. De acuerdo con encuestas realizadas a turistas durante los últimos 12 meses, el 92 por ciento aseguró que regresaría al país y el 61 por ciento lo recomendaría como destino. Estos indicadores refuerzan la idea de una experiencia turística consistente y competitiva, clave para sostener el crecimiento en el mediano plazo.

Aunque América del Norte se mantiene como el principal mercado emisor hacia República Dominicana, con el 65 por ciento de los visitantes, el mayor dinamismo se registró en América del Sur. Este segmento creció 24 por ciento interanual y ya representa el 16 por ciento del total, una diversificación que reduce la dependencia de un solo mercado y fortalece la resiliencia del destino.

En Quintana Roo, donde se concentran destinos emblemáticos como Riviera Maya y Tulum, el sector turístico ha identificado al menos cinco factores críticos para revertir la tendencia negativa: una política migratoria más eficiente, mayor promoción internacional, recuperación de rutas aéreas, reducción de la inseguridad y una solución al conflicto persistente entre taxistas y plataformas de transporte.

La inseguridad, en particular, se ha convertido en un factor de alto impacto reputacional. En Tulum, uno de los destinos más promocionados del estado, se registraron recientemente tres ataques armados con fallecidos en un solo día, hechos que refuerzan la percepción de riesgo y complican los esfuerzos de reposicionamiento turístico.

