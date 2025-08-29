Carín León canta a dueto con Bon Jovi

Carín León, exponente del regional mexicano, se suma al regreso de Bon Jovi con un dueto que ya se perfila como histórico. El tema lleva por título “We Made It Look Easy” (“Hicimos que pareciera fácil”) y será parte del álbum Forever (Legendary Edition), cuya salida está prevista para el 24 de octubre de 2025 bajo el sello Island Records.

Con este lanzamiento, el cantante sonorense se convierte en el único latino invitado al disco, donde Jon Bon Jovi reunió a figuras como Bruce Springsteen, Avril Lavigne y Robbie Williams. La participación de León ha sido celebrada por críticos y seguidores como un logro que abre camino a nuevas fusiones.

La canción sorprende por su frescura y riqueza sonora: mientras Bon Jovi conserva la fuerza de su característico rock, Carín León aporta guitarras acústicas, acordeón y versos en español que acercan el proyecto a otras audiencias. Una combinación que refuerza la idea de que la música no entiende de fronteras.

Carín León y el reconocimiento internacional

El intérprete sonorense afirmó que cantar con Bon Jovi representaba un paso enorme para su carrera y para el regional mexicano en general. Consideró que la invitación al proyecto es una señal de reconocimiento y un puente para que más artistas latinos puedan integrarse en escenarios globales.

La colaboración surgió en medio de la nueva etapa de Bon Jovi, tras la recuperación de Jon Bon Jovi de una cirugía en las cuerdas vocales. En su regreso, el ícono del rock buscó ampliar horizontes e invitar a voces de distintos países para renovar su propuesta musical.

La noticia generó una amplia respuesta en redes sociales, donde seguidores celebraron la inclusión de un mexicano en un disco que reúne a algunos de los nombres más influyentes de la música internacional.

Especialistas consideran que este dueto podría marcar un antes y un después en la difusión del regional mexicano, pues lo coloca en un espacio compartido con leyendas del rock mundial.

El estreno de “We Made It Look Easy” (“Hicimos que pareciera fácil”) se espera con gran expectativa, no solo como parte del regreso de Bon Jovi, sino también como un hito que confirma la fuerza creciente del talento latino en la escena global.