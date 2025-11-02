Carín León reacciona al incendio en Waldo’s de Hermosillo y envía mensaje de solidaridad

Tras el incendio en Waldo’s del centro de Hermosillo, el cantante sonorense Carín León lamentó profundamente la tragedia en ciudad natal, donde murieron más de veinte personas.

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió un breve mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas.

“Aunque estoy lejos, mi corazón está con mi gente de Hermosillo”, escribió el artista.

El incendio en Waldo’s , que se originó la tarde del sábado, consumió gran parte del establecimiento y movilizó a cuerpos de emergencia de toda la ciudad. Al menos 23 personas perdieron la vida y otras 12 resultaron heridas tras la explosión, entre las personas fallecidas hay seis hombres, nueve mujeres y al menos siete menores de edad.

Aunque se encuentra de gira internacional, el cantante se ha mantenido al tanto de los acontecimientos tras el incendio en Waldo’s Hermosillo, donde aún se realizan labores de rescate y peritaje.