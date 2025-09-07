Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, se convierte en santo millennial

El 7 de septiembre de 2025, en una ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro ante unas 80,000 personas, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis (1991–2006), convirtiéndolo en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. En el mismo acto también fue declarado santo Pier Giorgio Frassati.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Nacido en Londres y criado en Milán, Acutis combinó su fe con su pasión por la tecnología. Creó un sitio web que documentaba milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, lo que le valió el apodo de “el influencer de Dios”.

Carlo murió de leucemia en 2006 a los 15 años. Su cuerpo descansa en Asís y recibe miles de peregrinos cada año. Su figura se ha convertido en un puente entre la fe y las nuevas generaciones, al mostrar un modelo de santidad cercano y actual en plena era digital.

Una canonización rápida y simbólica

El proceso de canonización fue excepcionalmente rápido, gracias al reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión: uno en Brasil (2013) y otro en Costa Rica (2022).

Para la Iglesia, su santidad refleja la unión entre tradición y modernidad. Representa un símbolo de esperanza y un modelo de fe especialmente relevante para los jóvenes de hoy.

