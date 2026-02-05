Fin de una era en la CTM: Carlos Aceves del Olmo renuncia tras una década al frente

Tras diez años al frente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo formalizó su renuncia a la Secretaría General. La decisión fue comunicada de manera oficial ante los órganos internos de la organización, señalando que el retiro se debe a complicaciones de salud que dificultan el desempeño de sus funciones.

Aceves del Olmo asumió la dirigencia nacional en 2016, tras el fallecimiento de Joaquín Gamboa Pascoe. Durante su gestión, encabezó la transición hacia las nuevas normativas de la Reforma Laboral y la legitimación de contratos colectivos bajo el esquema de voto libre y secreto. Por esta razón, su salida representa un cambio significativo en la estructura del sindicalismo tradicional mexicano.

Proceso de sucesión institucional

Ante la ausencia del dirigente, la CTM deberá aplicar sus estatutos para nombrar a quien llevará el mando de la confederación. Este proceso de sucesión ocurre en un contexto de retos para el sector laboral, donde la unidad interna será fundamental para mantener la estabilidad de los sindicatos que integran la central. Además, el relevo institucional se dará bajo la supervisión de las autoridades del trabajo para garantizar la transparencia del proceso.

Por otro lado, analistas del sector señalan que el nuevo liderazgo tendrá la tarea de consolidar la modernización de la central obrera. No obstante, en su mensaje de despedida, Aceves del Olmo afirmó que deja una estructura organizada y lista para enfrentar los desafíos económicos de 2026. A pesar de su retiro, se espera que el equipo administrativo actual asegure la continuidad de las operaciones sindicales mientras se define el nombramiento oficial.

Lee más:

Relación con el sector empresarial y el Gobierno

Finalmente, el cambio en la Secretaría General de la CTM redefine la interlocución con la administración federal y los organismos empresariales. Debido a la importancia de la central en la vida económica de México, el perfil del próximo dirigente será determinante para las futuras negociaciones de salarios mínimos y prestaciones contractuales. Por lo tanto, el desarrollo de esta transición será seguido de cerca por los principales actores del mundo del trabajo en el país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO