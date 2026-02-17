Carlos Alcaraz impone su ritmo en Doha con victoria histórica en pista dura

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, prolongó su excelente inicio de temporada en el ATP 500 de Doha al vencer al francés Arthur Rinderknech 6-4, 7-6(5) en su partido de primera ronda. Con el triunfo, Alcaraz sumó su victoria número 150 sobre pista dura, un hito significativo en su joven carrera profesional.

El murciano comenzó con determinación desde el primer set, imponiendo su servicio sólido y juego agresivo desde el fondo de la cancha para adelantarse 6-4. En el segundo parcial, Rinderknech elevó el nivel y llegó a disponer de dos bolas de set que habrían forzado un tercer set, pero Alcaraz respondió con calma y precisión, llevando el duelo al tie-break y sellando la victoria en 1 hora y 47 minutos.

La victoria en Doha representa un récord de consistencia para Carlos Alcaraz, quien continúa su racha invicta en 2026 y amplía su dominio en superficies duras tras convertirse recientemente en el jugador más joven en completar el Career Grand Slam en Australia.

Con esta actuación, Alcaraz no solo avanzó a los octavos de final del torneo catarí, sino que también reforzó su posición como favorito al título en Doha. En la siguiente ronda se enfrentará al francés Valentin Royer, buscando mantener el impulso que lo ha acompañado desde el inicio del año.

El Open de Qatar en Doha se perfila como una de las pruebas clave del circuito ATP 500 antes de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, y Alcaraz ha dejado claro que su objetivo es seguir subiendo en el palmarés del tenis mundial con actuaciones consistentes sobre pista dura.

