Carlos Baute, Ricardo Montaner, Alicia Machado y otros famosos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro por parte de EU

La detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos ha generado no solo reacciones políticas y diplomáticas, sino también un amplio eco en el mundo del espectáculo, donde celebridades y artistas han compartido sus impresiones a través de redes sociales.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el cantante Carlos Baute, quien calificó los hechos como un momento histórico y expresó su esperanza de que Venezuela inicie un nuevo camino hacia la libertad. En un video difundido en su cuenta de Instagram, Baute aseguró que “después de la tormenta siempre llega la calma” y puso sus redes a disposición para informar y apoyar a su país natal.

Por su parte, Ricardo Montaner compartió un mensaje cargado de espiritualidad, pidiendo a Dios que cuide al pueblo venezolano, que se lleve “a los malos” y permita que la paz reine en la nación suramericana.

Otras figuras del entretenimiento también se sumaron a las declaraciones. El actor y creador de contenido La Divaza expresó su sorpresa y emoción por el desarrollo de los acontecimientos, señalando que nunca pensó ver ese momento en vida. Asimismo, Alicia Machado, ex Miss Universo, publicó un mensaje celebrando la libertad de Venezuela y compartió símbolos de alegría en sus redes.

Artistas como Gaby Spanic y Marjorie de Sousa recurrieron a mensajes con tono espiritual y de aliento para sus compatriotas, mientras que otros como Mau y Ricky, hijos de Montaner, mostraron su vigilia e incredulidad al seguir las noticias minuto a minuto desde redes sociales.

Estas reacciones reflejan cómo un hecho de relevancia internacional no solo impacta en el ámbito político y diplomático, sino también en la comunidad cultural y artística, que desde diversas plataformas expresa su sentir ante la captura de uno de los líderes más controvertidos de la región en los últimos años.

