Carlos Gurrola “Papayita” fallece tras ingerir bebida en H-E-B

El 18 de septiembre, Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, falleció luego de permanecer 19 días hospitalizado tras ingerir una bebida con presunta sustancia tóxica, presuntamente envenenada por algún compañero laboral, en su área de trabajo en la tienda H-E-B México de Senderos, Torreón.

Según la familia, el incidente ocurrió el 30 de agosto alrededor de las 15:30 horas, cuando Papayita consumió una botella de Electrolit que estaba cerca de su estación de limpieza. Minutos después comenzó a sentirse mal y fue trasladado de urgencia a clínicas del IMSS, donde los médicos reportaron quemaduras en la tráquea, pulmones y vías respiratorias.

Los familiares indicaron que Carlos Gurrola Arguijo había sido víctima de constantes burlas, robos y agresiones por parte de compañeros de trabajo. Aseguraron que estos hechos habían sido reportados previamente sin recibir respuesta ni solución por parte de la empresa.

El 19 de septiembre, H-E-B México emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de X, lamentando el deceso y asegurando que el caso está siendo investigado. La compañía afirmó que mantiene comunicación con las autoridades y con los empleadores directos de Multiservicios Rocasa S.A. de C.V., para esclarecer los hechos.

El 3 de septiembre, la familia interpuso una denuncia formal en la Delegación Laguna I de la Fiscalía, además de crear la página de Facebook “Justicia para Carlos Gurrola Arguijo” para solicitar que se investigue y se sancione a los responsables.

La Fiscalía General de Coahuila abrió una carpeta de investigación y confirmó que se han recabado testimonios de testigos y revisado las cámaras de seguridad del establecimiento. No obstante, la botella presuntamente contaminada fue desechada, lo que impide determinar con certeza qué sustancia provocó las lesiones.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público local señaló que tomó conocimiento del ingreso de Papayita al IMSS desde el 3 de septiembre, tras resultar afectado por la ingesta de la sustancia tóxica, que comprometió su salud y derivó en su muerte.

Tras el fallecimiento, la carpeta de investigación se turnó al área de homicidios, donde se continúan estudiando todos los datos y pruebas recopiladas. La Fiscalía aclaró que hasta el momento no hay indicios de que la sustancia haya sido colocada de manera dolosa en la botella consumida por Papayita.

El caso permanece bajo investigación, mientras familiares y autoridades continúan recabando información y testimonios para esclarecer los hechos que llevaron al fallecimiento de Carlos Gurrola Arguijo.

