Carlos Loret de Mola agradece cariño hacia su papá tras robo y amenazas

Carlos Loret de Mola agradeció en redes sociales las muestras de solidaridad y cariño hacia su papá, el periodista Rafael Loret de Mola, luego de que denunciara un robo a su casa de Tlaxcala y amenazas clavadas en un escritorio con un cuchillo con las iniciales “AMLO”.

“Muchas gracias por sus muestras de solidaridad y cariño hacia mi papá”, expresó el periodista.

Roban y amenazan a Rafael Loret de Mola

A través de redes sociales, el papá del periodista de Latinus detalló que robaron de su hogar una laptop, un celular y ropa.

En un video, Rafael Loret de Mola mostró la puerta de su propiedad, “que supuestamente sirvió para la entrada de los facinerosos, de los desgraciados, de los hijos de AMLO”.

Señaló que las cerraduras no fueron dañadas, por lo que dedujo que posiblemente, con ayuda de un cerrajero, hicieron “llaves especiales” o “pudo ser alguien que tenía la llave de este portón”.

Aclaró que el robo se dio en su propiedad ubicada en Tlaxcala, entidad donde, según menciona, “ha habido infinidad de robos a casa habitación”.

Rafael Loret de Mola externó que las personas que entraron a su casa a delinquir se llevaron tres laptops, plumas de oro y plata, una tablet, un celular, documentos con los que estaba tramitando su visa, y “lo curioso es que no se llevaron lo que pudo valer”.

También explicó que el robo fue “perpetrado con toda precisión”, señalando que “esperaron a que yo saliera de la casa, para que pudieran hacer todo tipo de canallada”. Indicó que, desde la parte de enfrente de su casa, los “amlovers” trataron de intimidarlo.

Loret de Mola mostró que en una de las paredes de su casa escribieron con bolígrafo “100% AMLO”, y contó que el objeto que ocuparon para dejar el mensaje ya fue recogido y es investigado por la Fiscalía.

El papá del periodista Carlos Loret de Mola aseguró que existe una amenaza directamente contra él y emitió un mensaje contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La amenaza no fue un chiste, hay una amenaza directamente contra mí (…) Sépase señor López Obrador que no me intimida, que es usted un canalla que usa a sus esbirros para tratar de espantarnos, el que va a estar espantado cuando termine su gobierno es usted, usted es un canalla, un mentiroso y un ladrón, además, por si fuera poco, asesino y otras cosas”, expresó.