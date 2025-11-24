Caso Carlos Manzo, detienen a presunto reclutador de sus homicidas

Autoridades federales informarían que un operativo conjunto permitiría la detención de El Pelón, identificado como presunto reclutador de dos personas involucradas en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La captura se llevaría a cabo en las primeras horas del domingo en la colonia San Francisco, en las inmediaciones de un hotel del municipio.

De acuerdo con reportes preliminares, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señalaría que la detención de Jaciel Antonio N se realizaría en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Las primeras investigaciones lo ubicarían como responsable de captar personas en centros de rehabilitación para integrarlas al crimen organizado.

El Gabinete de Seguridad precisaría que el detenido habría reclutado a Víctor Manuel, señalado como autor material del homicidio y abatido en los hechos, así como a Fernando Josué N, localizado sin vida días después. De acuerdo con las autoridades, El Pelón operaría como reclutador de individuos destinados posteriormente a actividades ilícitas como la distribución de drogas.

Información oficial confirmaría que el hombre, de 36 años, sería puesto a disposición del Ministerio Público y enfrentaría cargos por cohecho y delitos contra la salud. Los registros nacionales lo describirían como una persona de complexión delgada, tez morena clara, rapado, con barba de candado y una estatura aproximada de 1.80 metros.