Grecia Quiroz, viuda de Carlos Mazo, gobernará Uruapan 664 días

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, gobernará Uruapán durante los próximos 664 días, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, tras el asesinato del alcalde ocurrido el pasado 1 de noviembre. La nueva administración municipal encabezada por Quiroz se extenderá del 5 de noviembre de 2025 al 31 de agosto de 2027.

La normativa estatal, en sus artículos 16 y 22, establece que los periodos de los ayuntamientos inician el 1 de septiembre del año de la elección y tienen una duración de tres años. En este contexto, el mandato de Quiroz abarcará el tiempo restante del periodo que dejó inconcluso su esposo.

De acuerdo con el desglose oficial, el periodo de Grecia Quiroz comprende 56 días restantes en 2025, 365 días de 2026 y 243 días de 2027, sumando un total de 664 días. En contraste, Carlos Manzo gobernó Uruapán desde el 1 de septiembre de 2024 hasta su asesinato el 1 de noviembre de 2025, cumpliendo 427 días en el cargo.

La designación de Quiroz se produjo cuatro días después del atentado, luego de que la síndica municipal, Hilda Flor del Campo Maldonado, declinara asumir las funciones como marca la ley. Ante ello, el llamado “Movimiento del Sombrero”, fundado por Carlos Manzo, propuso a la viuda del edil para ocupar la presidencia municipal.

Grecia Quiroz, quien se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF de Uruapán, rindió protesta como alcaldesa sustituta en una sesión solemne del cabildo. Desde esa posición, había impulsado programas de apoyo social y de atención a familias en situación de vulnerabilidad.

Durante la ceremonia fúnebre del alcalde, Grecia Quiroz pronunció un emotivo discurso en el que llamó a los padres de familia a estar atentos a la educación y bienestar de sus hijos. Expresó que “otra madre está llorando en otra casa”, en alusión a la familia del agresor, y reflexionó sobre la importancia del amor y la guía familiar para evitar tragedias como la que vivió.

El asesinato de Carlos Manzo conmocionó a la sociedad michoacana y marcó un precedente en la política local, ya que el edil fue el primer presidente municipal independiente en la historia de Uruapán. Su liderazgo, caracterizado por un contacto directo con la población, dio origen al movimiento político que impulsó a su esposa como sucesora.

Las autoridades estatales continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del asesinato y determinar si existieron intereses políticos detrás del crimen. Mientras tanto, Grecia Quiroz ha manifestado su compromiso de dar continuidad a los proyectos iniciados por su esposo y garantizar la estabilidad del municipio durante los 664 días de su gestión.