Carlos Manzo: identifican a su asesino en Michoacán

El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue identificado como Osvaldo N, alias “El Cuate”, originario de Apatzingán, Michoacán, y presuntamente vinculado con un grupo criminal que opera en la región de Tierra Caliente. Así lo confirmaron fuentes federales de seguridad tras los avances en las investigaciones.

De acuerdo con la información oficial, Osvaldo N, conocido como “El Cuate”, era habitante de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán y familiar de un sujeto apodado “El Prángana”, operador cercano de los hermanos Ramón y Rafael, alias “R1” y “R2”, líderes de una célula criminal activa en la zona.

El pasado 1 de noviembre, Carlos Manzo fue asesinado durante la inauguración del Festival de las Velas en el municipio de Uruapan. De acuerdo con los reportes del Gabinete de Seguridad, el alcalde recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno en el brazo, por lo que fue trasladado a un hospital local, donde perdió la vida horas después.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que, aunque el asesino de Carlos Manzo fue abatido durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, las investigaciones continúan, pues se presume que detrás del crimen hay autores intelectuales relacionados con un grupo criminal que opera en Michoacán.

Por su parte, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, dio a conocer que el agresor se hospedó en un hotel del centro de Uruapan horas antes del atentado. Según los registros, ingresó al lugar alrededor de las 16:00 horas y permaneció allí hasta poco antes del evento donde ocurrió el ataque.

El funcionario también reveló que el atacante abatido tenía entre 17 y 19 años de edad, presentaba tatuajes visibles en varias partes del cuerpo y dio positivo a pruebas de consumo de drogas. Aunque no portaba identificación, los peritajes confirmaron que se trataba de Osvaldo N, alias “El Cuate”.