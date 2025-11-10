Carlos Manzo será honrado con monumento hecho por llaves donadas por la comunidad

El Ayuntamiento de Uruapan, en Michoacán, lanzó una convocatoria ciudadana para recaudar llaves en desuso con el fin de construir un monumento que recuerde al político Carlos Manzo. La iniciativa, denominada “Ni un paso atrás”, busca involucrar a la comunidad donando uno de los objetos más cotidianos, transformándolos en símbolo de memoria colectiva.

Carlos Manzo, quien se desempeñó como presidente municipal de Uruapan desde septiembre de 2024 hasta su asesinato el 1 de noviembre de 2025, fue ampliamente considerado un dirigente cercano a la ciudadanía y dispuesto a enfrentarse al crimen organizado. Tras su muerte, el municipio optó por materializar su legado en este homenaje poco convencional: cada llave entregada será una pieza de la estructura del monumento.

La campaña pide a los ciudadanos que lleven sus llaves, ya sean domésticas, de coche o cerraduras antiguas, a la Casa de la Cultura municipal, ubicada en García Ortiz 1, colonia Centro de Uruapan. En el mensaje de convocatoria se indica: “De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano”.

Este acto también cobra resonancia simbólica en un contexto de alta violencia política en Michoacán. El asesinato de Carlos Manzo generó protestas y exigencias de justicia ante la vulnerabilidad de los alcaldes frente al crimen organizado. Con el monumento, las autoridades municipales buscan convertir el dolor en un gesto de unidad y esperanza, mientras la viuda del edil asumió recientemente la alcaldía para dar continuidad a su proyecto.

En los próximos meses se determinará la ubicación final del monumento y el diseño completo, bajo la mirada de un municipio que aspira a decir “no un paso atrás” frente a la violencia.