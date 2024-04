Señalan a Carlos Rivera de haberle sido infiel a Cynthia Rodríguez con Yahir

Ha surgido un fuerte rumor en torno a un supuesto triángulo amoroso entre los exacadémicos Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez y Yahir. A finales de marzo, comenzaron a circular teorías sobre un presunto romance entre ambos cantantes en la plataforma de X.

Resulta que un usuario compartió un hilo en dicha red social, donde sugería que Carlos habría sostenido una relación con su colega, pero al finalizar dicho romance, recurrió al hijo de este, Tristán Othón, para buscar consuelo.

Según dicho usuario, esto provocó la molestia de Yahir, quien supuestamente confrontó a Rivera por su supuesta relación con su hijo. Según los rumores, este incidente provocó en un fuerte distanciamiento entre los dos cantantes.

Sin embargo, ahora Yahir concedió una entrevista al programa “De Primera Mano”, donde abordó directamente los rumores. Con aparente tranquilidad, aseguró que no le da importancia a las especulaciones y que siente gran admiración por su colega. Eso sí, aseguró que no le importa lo que piensen los demás de él.

“Hace muchos años que no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes, lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, como lleva su carrera. Hace mucho tiempo que no lo veo, la verdad. A mí me vale madres y que hablen lo que quieran”, declaró incómodo.