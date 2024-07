Carlos Sainz firma contrato con Williams para 2025 y 2026

Carlos Sainz ha confirmado su futuro en la Fórmula 1 al comprometerse con Williams Racing para las temporadas 2025 y 2026.

El piloto español, de 29 años, dejó atrás su etapa en Ferrari para unirse al equipo de Grove, eligiendo entre varias ofertas de Sauber/Audi y Alpine.

Sainz expresó su entusiasmo por el nuevo capítulo en su carrera: “Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo y me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión.”

Añadió: “Estoy completamente seguro de que Williams es el lugar correcto para mí para continuar mi viaje en la F1 y estoy extremadamente orgulloso de unirme a un grupo tan histórico.”

El jefe del equipo Williams, James Vowles, destacó la importancia de la contratación de Sainz: “El hecho de que Carlos se una a Williams es una fuerte declaración de intenciones de ambas partes.

Carlos ha demostrado ser uno de los pilotos más talentosos de la parrilla, y su experiencia y rendimiento son una adición valiosa para nuestro equipo.”

El acuerdo entre Sainz y Williams coincide con un cambio significativo en el reglamento para 2026, que incluirá un nuevo perfil aerodinámico y el uso de combustible 100% sostenible. Sainz se unirá a Alex Albon en la alineación de Williams, formando una pareja prometedora de pilotos.

Vowles también agradeció a Logan Sargeant, quien dejará el equipo al final de la temporada. “Queremos agradecer a Logan por todo lo que ha hecho por el equipo y le daremos todo el apoyo mientras busca continuar su carrera en 2025.”

Con este nuevo acuerdo, Sainz busca llevar a Williams de regreso a la parte delantera de la parrilla, y el equipo se prepara para afrontar los desafíos que se avecinan con renovada ambición.

Con información de F1.com