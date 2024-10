Carlos Sainz logra la pole position en el Gran Premio de México

El piloto español Carlos Sainz se ha consolidado como el mejor competidor en la sesión de clasificación para el Gran Premio de México, asegurando la pole position en una destacada actuación este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

México lindo, casco lindo 🇲🇽😍

El chili nunca había combinado tan bien 🌶️👌🏻

The chilli has never matched so well 🌶️👌🏻 pic.twitter.com/qMm8NZu4bp

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) October 24, 2024