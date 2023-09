Carl’s Jr. abre su segunda sucursal en Plaza Patio Cabo San Lucas

Este martes 26 de septiembre, la famosa cadena de comida rápida Carl’s Jr. abrió las puertas de su segunda sucursal en la Plaza Patio de Cabo San Lucas. Esta nueva apertura tiene como objetivo brindar un servicio aún más accesible y satisfactorio en la zona de comida de este centro comercial.

Alfonso Rodríguez, se convirtió en el cliente número uno de la nueva sucursal y compartió que, tras recibir un correo electrónico anunciando la apertura, decidió verificar por sí mismo durante tres días consecutivos si era cierto. Su emoción culminó con el tradicional corte de listón, marcando oficialmente el inicio de las operaciones del restaurante.

“Me llego a un correo que abrían el día de hoy, pero yo vine como 3 días antes a preguntar y me comentaron que abrían a las 9 de la mañana, todavía ayer viene a ver como estaba y me dijeron que hoy a las 9, pero el policía no nos deja pasar, por que abren hasta las 10 la plaza y le dije que solo iba al cajero, pero me metí hasta acá, y aquí estoy soy el numero 1, llegue a las 7:45´”.