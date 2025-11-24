Reabren jardín de niños Carmen Ramos del Río tras plaga de garrapatas

Tras la suspensión temporal de clases hace un par de semanas debido a la presencia de garrapatas en el jardín de niños Carmen Ramos del Río, el plantel educativo reanudó sus actividades luego de que se aplicaran los protocolos de fumigación y control de plagas. Estas acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Salud de Baja California Sur (SSA), con el apoyo de la Dirección Municipal de Salud de Los Cabos.

La titular de la Dirección Municipal de Educación, Juana Ortiz Cruz, confirmó que la situación ya se encuentra bajo control y destacó la importancia de la corresponsabilidad de la ciudadanía en temas de salud pública y prevención de plagas.

“El tema ya se solucionó; a partir de hoy regresaron a clases los niños y los profesores. Es un tema donde existe corresponsabilidad de la ciudadanía, sobre todo quienes tienen mascotas y no las cuidan. Todas las autoridades municipales debemos trabajar coordinadamente para atender estos problemas. El plantel fue atendido oportunamente gracias a la Secretaría de Salud y a la Dirección Municipal de Salud, mediante fumigaciones en el centro educativo”, indicó Ortiz Cruz.

Por su parte, la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos señaló que la presencia de plagas en escuelas no es un fenómeno aislado, ya que muchas instituciones cuentan con áreas de terracería y no existe un programa permanente de fumigación preventiva.