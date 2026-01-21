Carnaval de La Paz contará con operativo de seguridad de 620 elementos de distintas corporaciones

Con el objetivo de garantizar un Carnaval seguro, ordenado y con ambiente familiar, el Ayuntamiento de La Paz informó que se desplegará un operativo integral de seguridad conformado por 620 elementos de distintas corporaciones, el cual estará coordinado por Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a cargo de la Capitán de Corbeta Rut de la Fuente Velázquez.

Del total de elementos, 300 corresponden a la Policía Municipal, quienes estarán asignados a tareas de seguridad preventiva y vialidad, con presencia permanente en el Malecón, zonas de espectáculos, accesos principales y puntos de mayor concentración de asistentes.

La Capitán de Corbeta Rut de la Fuente Velázquez, como responsable de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, explicó que durante las festividades se aplicará de manera estricta el marco legal vigente, garantizando una actuación profesional y con apego a derechos humanos.

En este sentido:

Las faltas administrativas serán canalizadas ante el Juez Cívico .

Los delitos serán puestos a disposición del Ministerio Público , conforme a la legislación correspondiente.

LEE MÁS:

Investigan homicidio de una mujer por arma de fuego en Guerrero Negro

Paralelamente, se reforzarán campañas de prevención y concientización orientadas a brindar mayor seguridad en los espacios públicos, con especial énfasis en la protección de mujeres, niñas y familias.

Entre las acciones destacan:

Carnaval Seguro

Libre de Acoso

Ángela Drink , enfocada en la prevención de situaciones de riesgo en entornos de convivencia nocturna.

Las autoridades municipales reiteraron que el operativo tendrá un enfoque preventivo y de proximidad social, buscando que las fiestas del Carnaval se desarrollen en un ambiente de respeto, convivencia y seguridad para toda la ciudadanía.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México