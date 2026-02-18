Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 17 de Febrero, 2026
La Paz

Carnaval de La Paz genera millonaria derrama económica: alcaldesa

75% de la derrama económica generada por el Carnaval de La Paz fue para empresas locales, destacó la primer edil
17 febrero, 2026
Carnaval de La Paz genera millonaria derrama económica

Los empleadores paceños y jóvenes emprendedores han encontrado en el Carnaval de La Paz una plataforma sin precedentes para el crecimiento de sus negocios. La alcaldesa Milena Quiroga resaltó que la derrama económica de aproximadamente 200 millones de pesos está impactando positivamente en el comercio local, permitiendo que muchos establecimientos multipliquen sus ganancias habituales durante los días de fiesta del Carnaval de La Paz.

La dinámica comercial del evento ha priorizado la participación regional, pues se confirmó que el 75% de los 300 comercios establecidos pertenecen a dueños de casa. Milena Quiroga señaló que al recorrer la zona de festejos observó a muchos jóvenes emprendedores ofreciendo productos como café y antojitos, quienes han logrado recaudar hasta un 300 por ciento más de sus ventas normales gracias a la magnitud de la celebración.

La organización de este evento masivo ha permitido que el dinero “se quede en casa”, fortaleciendo la economía interna. La edil paceña enfatizó que el hecho de que la mayoría de los participantes sean empleadores paceños garantiza un círculo virtuoso de consumo local. Asimismo, la funcionaria detalló que el análisis de los 200 millones de pesos contempla desde el pequeño puesto de comida hasta la gran infraestructura turística.

Para concluir, se informó que la seguridad y el orden administrativo han sido piezas fundamentales para atraer a visitantes nacionales e internacionales. El comercio local ha respondido con calidad y calidez, demostrando la capacidad de los habitantes para atender eventos de gran calado. Las autoridades esperan cerrar el Carnaval de La Paz con cifras positivas que reafirmen el éxito de la gestión económica municipal.

