Autoridades listas para el Carnaval Internacional Mazatlán pese a situación en Sinaloa

Pese a la situación de inseguridad que atraviesa el estado de Sinaloa, las autoridades municipales y estatales y federales, se declararon listas para el desarrollo del Carnaval internacional Mazatlán. Con un despliegue masivo de fuerzas de seguridad, el gobierno local busca garantizar que las familias puedan disfrutar de la máxima fiesta de Mazatlán con total tranquilidad.

En ese sentido, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, supervisó personalmente las estrategias de vigilancia para esta edición del Carnaval.

Durante un recorrido de inspección, la Presidenta Municipal aseguró que durante los seis días de fiesta estarán pendientes de que la ciudadanía acuda a disfrutar del Carnaval con mucha tranquilidad. Palacios Domínguez enfatizó que el evento, denominado “Arriba la Tambora”, cuenta con una planeación robusta para salvaguardar a los locales y turistas.

El operativo se concentra principalmente en la zona de Olas Altas, sitio que tradicionalmente recibe la mayor afluencia de personas. En este punto, se verificaron los accesos principales, las rutas de evacuación y la instalación de escenarios. El despliegue incluye tecnología avanzada mediante un vehículo de monitoreo y zonas destinadas para servicios de emergencia distribuidos estratégicamente en todo el perímetro.

La coordinación interinstitucional es la base de este plan de contingencia. En las labores de vigilancia participan activamente mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional. Estas fuerzas federales trabajarán en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil para mantener una presencia preventiva constante en tierra, mar y aire.

Históricamente, el Carnaval internacional Mazatlán representa el evento económico y cultural más importante del sur de Sinaloa. Debido al contexto actual de la entidad, el gobierno ha duplicado esfuerzos para que el vehículo de monitoreo y zonas destinadas para servicios de emergencia operen las 24 horas del día, permitiendo una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera surgir.

Finalmente, las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil reiteraron que el monitoreo será continuo desde el jueves hasta el martes de Carnaval. El compromiso de las autoridades, respaldado por la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional, es brindar un ambiente de orden y seguridad absoluta durante el desarrollo de todas las celebraciones programadas.

