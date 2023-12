Carnaval La Paz 2024: humo blanco, esta es corte la real

Tras realizarse el cómputo final de la corte real que encabezará el Carnaval La Paz 2024 “México Fantástico”, el Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Inclusión y Diversidad, definieron la elección de reyes y reinas para las fiestas carnestolendas 2024, el evento se llevó a cabo en el Parque Cuauhtémoc.

La celebración dio inicio con programas artísticos y culturales; con presentaciones tales como el grupo sierreño “Reactivo”, el grupo versátil “Arena y Sal”, el show de la cantante local Ana Paola y la presencia de la Academia de danzas polinesias “Aloha”.

Con 102 mil 049 votos, la joven Fernanda Loya ganó la corona de Reina de Carnaval, mientras que Alexa Taboada, con 42 mil 423 votos, fue coronada como Reina de la Poesía.

La “Reina de Carnaval”, orgullosamente originaria de Ciudad Constitución, agradeció la presencia de toda la gente que la ayudó a obtener la corona en sus manos:

“Darle las gracias a todos; a mi familia, a mis amigos por el apoyo. Realmente creo que esto no hubiera sido posible sin ellos, porque sin el apoyo de ellos, la verdad que no, no creo que no hubiera estado aquí; y darle las gracias, muchísimas gracias a todos”, comentó