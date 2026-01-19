Carnaval La Paz 2026: abren más de 300 espacios comerciales y refuerzan control del ambulantaje

El gobierno municipal de La Paz dio a conocer los lineamientos para la renta de espacios comerciales del Carnaval La Paz 2026, en los que se habilitarán más de 300 espacios para comercio formal, mediante un registro obligatorio, sencillo y digital. Las autoridades advirtieron que quienes no concluyan el pago perderán automáticamente el espacio, el cual será reasignado a otra persona interesada.

Para facilitar el proceso, se brindará apoyo presencial en la Tesorería Municipal y en las ventanillas de la Dirección de Comercio, a fin de orientar a quienes requieran asistencia durante el trámite.

Uno de los puntos centrales es la regulación del ambulantaje, ya que la Zona A permanecerá estrictamente prohibida para este tipo de comercio. La Dirección de Comercio mantendrá supervisión permanente, priorizando la seguridad y el orden durante los eventos masivos del carnaval. Se prevé el registro de una cifra similar a la de 2025, cuando se contabilizaron alrededor de 120 comerciantes ambulantes.

“Si el trámite y el pago no se concluyen en tiempo, el espacio queda libre y se asigna a otra persona interesada”, señalaron autoridades municipales al reiterar la importancia de cumplir con el proceso.

Asimismo, el Ayuntamiento reiteró que habrá preferencia para comerciantes locales, con el objetivo de que el carnaval funcione como una plataforma de impulso económico y promoción para productores y vendedores del municipio. Los comerciantes foráneos podrán participar únicamente si cumplen con el mismo procedimiento que los locales.

En cuanto a los costos, se informó que la tarifa será de 5 mil pesos por metro lineal, monto que cubre los seis días del carnaval, de jueves a martes. En caso de ocuparse la totalidad de los espacios, la recaudación estimada superaría los 3.5 millones de pesos.

No obstante, se precisó que el costo total del Carnaval La Paz 2026 asciende a más de 30 millones de pesos, por lo que la recaudación representa solo una parte del financiamiento. Aun así, estos recursos contribuyen a cubrir servicios públicos, alumbrado, seguridad, recolección de basura, protección civil y el uso de la vía pública, elementos clave para el desarrollo seguro del evento.

