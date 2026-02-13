Carnaval La Paz 2026: Garantizan espacios inclusivos para personas con discapacidad

Bajo el lema “Reinas del Cambio”, el Carnaval La Paz 2026 se consolida este año como un evento referente en accesibilidad. La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, informó que para esta edición se han reforzado las estrategias de la Dirección Municipal de Inclusión para garantizar que las personas con discapacidad y neurodivergencias puedan disfrutar de los conciertos masivos y desfiles sin las barreras que suelen presentarse en eventos de gran afluencia.

El operativo inclusivo incluye la instalación de una zona preferencial ubicada estratégicamente frente al escenario principal en el malecón. Este espacio está diseñado para usuarios de silla de ruedas y personas con movilidad reducida, permitiéndoles una visibilidad óptima de artistas como Mon Laferte y Natalia Jiménez. Para acceder, los interesados solo deben acercarse al personal identificado con chalecos azules, quienes están capacitados para brindar asistencia y facilitar el ingreso a estas áreas seguras.

Además de las zonas de observación, el H. XVIII Ayuntamiento de La Paz ha dispuesto que todos los puestos de auxilio médico, distribuidos en calles como Agustín Arriola y 16 de Septiembre, cuenten con personal de apoyo específico para este sector de la población. Esta medida busca prevenir incidentes ante las aglomeraciones y asegurar que, ante cualquier necesidad, exista un protocolo de atención inmediata que respete la integridad de las personas con discapacidad.

Compromiso con la accesibilidad y neurodiversidad La titular de Inclusión y Diversidad, Mayra Cisneros Nevárez, destacó que la inclusión en el Carnaval La Paz 2026 no se limita a la movilidad física. Este año se ha hecho un llamado especial a la ciudadanía para ser conscientes de las personas neurodivergentes, solicitando respeto en el uso de luces intensas y niveles de ruido en las zonas designadas. La intención es que el malecón sea un espacio de convivencia donde las familias sudcalifornianas, sin distinción, se sientan bienvenidas.

Históricamente, el acceso de personas con discapacidad a las fiestas carnestolendas representaba un reto logístico y de seguridad. Sin embargo, con la emisión de más de 700 placas de accesibilidad y el fortalecimiento de programas como “Inclúyete en mi Mundo”, el municipio de La Paz busca que estas acciones dejen de ser la excepción y se conviertan en la norma. Al integrar a este sector en la vida pública y cultural, la administración actual reafirma que el cambio propuesto en esta edición también es un cambio de conciencia social.

Es fundamental que los asistentes respeten las rampas de acceso y no obstruyan las zonas reservadas. El personal de la Dirección de Seguridad Privada y Tránsito Municipal, junto con los facilitadores de inclusión, mantendrá una vigilancia constante para que estos espacios cumplan su propósito. Con estas medidas, el Carnaval La Paz 2026 no solo brilla por su cartelera artística, sino por su capacidad de unir a la comunidad en un entorno de respeto y verdadera igualdad.

