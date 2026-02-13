Carnaval La Paz 2026: Autoridades implementan operativo para evitar el derroche de agua

La fiesta del pueblo no debe comprometer el recurso más valioso de los paceños. En primer lugar, en el marco del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”, el XVIII Ayuntamiento anunció un operativo especial para promover el uso responsable del agua. Asimismo, la Dirección General de Servicios Públicos y el Organismo Operador del Agua Potable (SAPA) han coordinado esfuerzos para que la alta demanda en la zona del malecón no afecte el suministro de las zonas residenciales circundantes.

Para atender a los miles de asistentes, se han reforzado las redes de abastecimiento exclusivas para los baños públicos y las estaciones de limpieza. De hecho, el objetivo es que los servicios sanitarios funcionen al 100% sin fugas ni desperdicios. Debido a esto, se han instalado equipos de bajo consumo en los puntos estratégicos de mayor afluencia, asegurando que la higiene no sea un pretexto para el mal uso del líquido.

Adiós a los “cubetazos” y globos de agua

Por otro lado, la alcaldesa Milena Quiroga Romero fue enfática al pedir a la ciudadanía romper con viejas tradiciones que hoy resultan insostenibles. Por ejemplo, exhortó a los jóvenes y familias a evitar juegos con globos de agua o cubetas, prácticas que suelen verse en celebraciones masivas. Sin embargo, aunque el enfoque es preventivo, las autoridades indicaron que habrá vigilancia permanente. Por esta razón, cualquier derroche evidente en la zona de festejos podría derivar en llamados de atención o retiro de materiales.

Comercio con sello sustentable

Sin duda, los más de 280 comerciantes instalados en el malecón juegan un papel crucial. Como parte de sus permisos, recibieron capacitación obligatoria sobre el uso eficiente del agua en la preparación de alimentos y limpieza de sus espacios. No obstante, las reglas son estrictas: el uso indebido del recurso o el desperdicio en los puestos de comida será motivo suficiente para revocar el permiso temporal de operación de manera inmediata. En resumen, se busca un comercio que cuide el entorno tanto como su negocio.

Finalmente, el Carnaval 2026 busca marcar un precedente como un evento de gran magnitud con impacto ambiental reducido. En conclusión, la corresponsabilidad entre gobierno, comerciantes y ciudadanos será la clave para que la fiesta termine con saldo blanco en materia hídrica. Con estas acciones, La Paz demuestra que la tradición y la sustentabilidad pueden caminar de la mano en este 2026.

