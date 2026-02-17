Carnaval La Paz 2026 reduce basura y elimina el unicel

En un esfuerzo sin precedentes por transformar las fiestas populares en eventos eco-amigables, el Ayuntamiento de La Paz, encabezado por la alcaldesa Milena Quiroga, informó que durante los primeros cuatro días del Carnaval “Reinas del Cambio” 2026, se ha logrado reducir la generación de residuos en 2.5 toneladas en comparación con el 2025. Hasta el corte de este lunes, se han recolectado 28.5 toneladas de basura, una cifra que refleja el éxito de las nuevas políticas de sustentabilidad implementadas en el Malecón de La Paz.

El director de Manejo de Residuos, Daniel Cabral, destacó que esta disminución es fruto de una estrategia integral que incluyó la capacitación previa de locatarios. Un total de 207 negocios firmaron una carta compromiso para erradicar el uso de unicel, sustituyéndolo por materiales reciclables o reutilizables. Esta medida no solo ha limpiado la imagen del paseo costero, sino que ha fomentado una nueva cultura de consumo entre los asistentes y comerciantes locales.

Para incentivar la participación ciudadana, se instaló el programa “Ruta Cero”, el cual opera mediante el intercambio de envases por premios. Según las estadísticas oficiales, se han entregado más de 150 vasos reutilizables a personas que depositaron latas y botellas de plástico en los contenedores instalados en puntos estratégicos como el Muelle Fiscal. Además, 84 negocios ofrecen descuentos directos a quienes consumen utilizando sus propios recipientes, reforzando la economía circular durante la festividad.

El mantenimiento de la limpieza en el Malecón de La Paz no ha sido tarea fácil. Para garantizar que el área luzca impecable cada mañana, la Dirección de Servicios Públicos Municipales desplegó a 130 trabajadores en cuadrillas nocturnas, quienes inician la “limpieza fina” a partir de las 2:00 de la mañana. Asimismo, se instalaron 120 contenedores y tibores a lo largo de la zona de conciertos y desfiles para evitar que los desechos terminen en la bahía, protegiendo así el ecosistema marino de Baja California Sur.

A pesar del éxito ambiental, la alcaldesa reconoció que el espacio del Malecón está siendo rebasado por la afluencia turística, que este año registró un 85% de ocupación hotelera. Con más de 60,000 asistentes en cuatro días, la logística de seguridad y residuos ha tenido que reforzarse con la presencia de 720 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. Este crecimiento poblacional y visitante obliga al Comité de Carnaval a evaluar futuras sedes o ampliaciones para mantener la seguridad y la higiene.

Finalmente, el gobierno municipal hizo un llamado a evitar el uso de botellas de vidrio por seguridad y a seguir sumándose a las dinámicas de “Basurín”, el personaje oficial que promueve el reciclaje entre las infancias. Con la meta de cerrar el Carnaval 2026 como el más limpio de la historia, las autoridades recordaron que la sustentabilidad es el eje central de esta administración, buscando que la alegría de la fiesta no deje una huella negativa en el medio ambiente de la capital del estado.

