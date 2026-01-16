Carnaval de La Paz 2026: Se agotan boletos para la zona fan de Edén Muñoz

El comité organizador del Carnaval de La Paz 2026 confirmó que los accesos para la denominada “Zona Fan” del concierto de Edén Muñoz se encuentran oficialmente agotados. El anuncio surge tras una alta demanda de usuarios que buscaban un espacio privilegiado para la presentación del cantante de regional mexicano, quien es uno de los artistas estelares en la cartelera de este año en el Malecón de La Paz.

A pesar de que los espacios numerados y con costo ya no están disponibles, las autoridades municipales recordaron a la población que el espíritu del Carnaval de La Paz es la inclusión. Por ello, el acceso general a todos los conciertos y espectáculos en el escenario principal seguirá siendo completamente gratuito para el público, permitiendo que miles de asistentes disfruten de la música sin costo alguno.

La presentación de Edén Muñoz se perfila como uno de los eventos con mayor afluencia de la temporada. Para garantizar la seguridad de los asistentes ante la magnitud del evento, la Dirección de Seguridad Privada y Policía Municipal implementará un operativo especial de control de masas y cierre de vialidades en las inmediaciones del kiosco del malecón, donde se espera una concentración masiva de seguidores.

Logística y accesibilidad en el Carnaval de La Paz

El fenómeno de los boletos agotados para las zonas preferentes se ha vuelto una constante en las últimas ediciones de la máxima fiesta paceña.

Históricamente, el área de conciertos en el malecón tiene una capacidad limitada en sus zonas de pago, pero cuenta con una amplia explanada que permite la visibilidad desde diversos puntos. Se recomienda a quienes planean asistir al show de Edén Muñoz de manera gratuita, llegar con al menos tres horas de anticipación para asegurar un lugar óptimo, debido a la alta expectativa generada por el exintegrante de Calibre 50.

Además del concierto de Muñoz, el resto de la cartelera artística también mantendrá la dinámica de acceso libre. La administración estatal y municipal han enfatizado que el arte y el sano esparcimiento son derechos de la ciudadanía, por lo que el despliegue técnico y de sonido está diseñado para cubrir grandes distancias a lo largo de la zona costera.

