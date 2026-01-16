Carnaval de La Paz 2026: inicia la venta de boletos para la Zona Fan desde este viernes

La venta de accesos para la Zona Fan del Carnaval de La Paz 2026 comemzará el viernes 16 de enero, informó el Ayuntamiento de La Paz a través del Comité de Carnaval. Los boletos permitirán a los asistentes disfrutar de los conciertos desde un área preferencial frente al escenario principal durante las presentaciones estelares del festejo, que se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero bajo el lema “Reinas del Cambio”.

De acuerdo con la autoridad municipal, los boletos podrán adquirirse en la Caja Móvil instalada en el estacionamiento del Palacio Municipal, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta agotar existencias. Se aceptarán pagos en efectivo y con tarjeta bancaria.

La Zona Fan estará disponible para los conciertos de Natalia Jiménez, Edén Muñoz, Mon Laferte y Capibaras Tour, quienes encabezan la cartelera musical del Carnaval de La Paz 2026. Aunque todas las presentaciones serán gratuitas, esta modalidad ofrece una experiencia más cercana al escenario, con asiento y acceso a sanitarios.

Los precios de los boletos son los siguientes:

Natalia Jiménez: $1,500 pesos

Edén Muñoz: $2,500 pesos

Mon Laferte: $2,000 pesos

Capibaras Tour: $2,000 pesos

Venta limitada de boletos por persona

El Comité de Carnaval precisó que cada persona podrá comprar un máximo de cuatro boletos por artista, sin posibilidad de apartados. Esta medida busca garantizar una distribución equitativa de los accesos para la Zona Fan del Carnaval de La Paz.

La Zona Fan es un espacio delimitado frente al escenario principal, con asientos no numerados, y el acceso estará permitido a partir de las 18:00 horas los días de cada presentación.

Con esta modalidad, el Carnaval de La Paz 2026 amplía su oferta para quienes buscan mayor comodidad sin perder el carácter abierto y gratuito que distingue a una de las celebraciones más importantes de Baja California Sur.

