 Carnaval La Paz el IMM lanzan convocatoria artística

El Carnaval La Paz abrió su proceso de selección para el talento que formará parte del templete organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) durante la edición 2026, bajo el lema “Reinas del Cambio”. La titular del organismo, Christa González Robinson, señaló que la invitación busca reunir propuestas artísticas de calidad para enriquecer la programación del evento.

La convocatoria está dirigida a cantantes solistas, grupos musicales, academias de danza, comediantes y creadoras escénicas interesadas en integrarse a una de las celebraciones más representativas de la capital sudcaliforniana. La funcionaria destacó que se priorizará la participación femenina y que el proceso se desarrollará de manera completamente digital.

De acuerdo con la información oficial, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de diciembre, mientras que los resultados se darán a conocer el 29 del mismo mes, inicialmente vía correo electrónico a las seleccionadas y posteriormente mediante las redes sociales del IMM.

Para completar su registro, las aspirantes deberán enviar en formato PDF una identificación vigente, su currículum o reseña artística y una propuesta de participación que incluya la descripción de su presentación. Además, se solicita la incorporación de datos de contacto, enlaces a videos en plataformas digitales que muestren su trabajo y una fotografía reciente. También se requiere la constancia de situación fiscal de la artista, representante o persona proveedora del servicio.

El proceso de selección considerará aspectos como la calidad técnica, el desempeño escénico y, en el caso de las cantantes solistas, se dará mayor prioridad a quienes cuenten con acompañamiento de música en vivo, así como a su trayectoria comprobada.

El Instituto Municipal de las Mujeres advirtió que no se recibirán documentos de manera presencial ni fuera del plazo establecido. Para mayores informes, se encuentra disponible el número telefónico 612 123 3440.

Finalmente, el IMM recordó que el registro deberá realizarse exclusivamente mediante el formulario digital habilitado, reiterando que el Carnaval La Paz busca promover la participación artística femenina y fortalecer su presencia en una de las fiestas más emblemáticas de la región.