Carnaval La Paz 2024: Kany García encabeza la cartelera del 11 de febrero

Este domingo 11 de febrero la cartelera del Carnaval La Paz 2024 “México Fantástico” estará encabezada por Kany García. La cantante se presentará en punto de las 10:00 p.m. en el escenario principal, frente al kiosco del malecón.

Al igual que el concierto de Edén Muñoz, el espectáculo de Kany García contará con zona fan, con capacidad de 500 asientos, para que las personas puedan estar más cerca del escenario. Los boletos se vendieron en 1,500 pesos.

Dentro de los eventos de este domingo, también destaca el desfile de carros alegóricos y comparsas. En punto de las 5:00 p.m. el contingente partirá desde la calle General Manuel Márquez de León hacia el Teatro del IMSS.

Escenarios y programa artístico del domingo 11 de febrero:

Escenario principal (Kiosco del malecón)

5:15 p.m. Arena y Sal

6:00 p.m. Desfile de Carros Alegóricos

8:00 p.m. Ana Paola

8:45 p.m. Abril

10:00 p.m. Kany García

12:00 a.m. Showyeros

Escenario Familiar (Calle Nicolás Bravo)

5:00 p.m. Escuela de Baile The Clique

5:20 p.m. Cantante Infantil: Sofía Avilés

6:40 p.m. Academia de Baile The Move

7:00 p.m. Alexa Carballo y Fátima Zumaya (Ganadoras del Concurso

de Canto 2023)

7:40 p.m. Just Dance KPop

8:00 p.m. lan Armendáriz (Cantante Juvenil)

8:20 pm Show de La Familia Feliz

Escenario Juvenil (Calle Melchor Ocampo)

4:00 p.m. Concurso de Talentos

5:10 p.m. Kula Dance

7:00 p.m. Los Plebes de la A

8:00 p.m. Inolvidables de La Paz

9:00 p.m. Grupo Inalcanzable

10:00 p.m. Antonio Urías

12:00 a.m. Grupo Dezzafio

1:00 a.m. Grupo Gran Gerencia

Escenario Arriola

5:15 p.m. Los del Rodeo

8:00 p.m. Summercloud

8:50 p.m. Gabo Ponce

9:40 p.m. Classic Version

Escenario Mujeres

8:00 p.m. Ballet folclórico Cerralvo

8:30 p.m. Habibi Danza Árabe

9:00 p.m. Indie Girls: Luna, Mondragón, Giuliana, Zofi Zaro,

Samantha, Rae y Azzul

10:30 p.m. DJ Pam

Escenario Constitución

8:00 p.m. Centenario Danza

8:30 p.m. Fare Ori (Danzas Polinesias)

9:00 p.m. RDA (Academia de Baile)

9:30 p.m. Clarisa Quintero

10:10 p.m. Johana Vázquez

11:10 p.m. Julio Pimentel

12:20 a.m. Los Compadres de Sinaloa

Escenario Hidalgo

5:30 p.m. Grupo Dezzafio

8:00 p.m. Giro 612

9:00 p.m. Sabas Valenzuela

10:30 p.m. Sindicato de Músicos Sección 638 CTM

Escenario Morelos

17:30 p.m. Grupo Inalcanzable

8:00 p.m. Angie Belens

9:00 p.m. Son de La Paz

10:30 p.m. Sindicato 174 CTM

