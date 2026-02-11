Carnaval de La Paz 2026 “Reinas del Cambio”: Conoce las actividades del arranque en el malecón

El Carnaval de La Paz 2026, bajo el lema “Reinas del Cambio”, está listo para recibir a miles de personas en el malecón de la capital de Baja California Sur del 12 al 17 de febrero. La cartelera artística de este año incluye nombres de gran impacto como Mon Laferte, Edén Muñoz y Natalia Jiménez, quienes encabezarán los conciertos masivos en la Zona Fan.

La fiesta arranca este jueves 12 de febrero con una noche pensada para encender el ánimo y marcar el inicio de días de celebración en La Paz. Desde el kiosco del Malecón, a partir de las 20:30 horas, la titular de Inclusión y Diversidad del Ayuntamiento, Mayra Cisneros Nevárez, informó que el público será testigo de uno de los momentos más esperados: la coronación de Ángel I, Rey de la Alegría, y Grecia I, Reina de la Juventud, en un ambiente lleno de música, luces y entusiasmo frente al mar.

La velada continuará con el tradicional juicio y quema del “Mal Humor”, un ritual simbólico que invita a dejar atrás lo negativo y dar paso a la diversión. La risa tomará el escenario a las 22:15 horas con la presentación del comediante Mike Salazar, mientras que el cierre musical llegará poco antes de la medianoche con la voz y el ritmo de Sergio Mendívil, prometiendo un arranque festivo que mantendrá al Malecón vibrando hasta el último acorde.

Los días clave para los tradicionales desfiles de carros alegóricos serán el 15, 16 y 17 de febrero, donde el ingenio de los artesanos locales recorrerá la zona costera. Además, el programa incluye la emblemática quema del mal humor y las coronaciones reales, asegurando una celebración llena de color y tradición familiar que supera ya el siglo de existencia.

Las autoridades municipales exhortan a la población a mantener el orden y la limpieza del malecón durante los festejos. Se espera que esta edición del carnaval no solo fortalezca la cultura local, sino que también impulse significativamente la actividad económica y turística en La Paz durante el primer trimestre del año.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/