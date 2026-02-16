Carnaval de La Paz: conoce la cartelera para este lunes 16 de febrero

La celebración del Carnaval de La Paz continúa con una agenda cargada de música y folclore para este lunes 16 de febrero. Las autoridades municipales confirmaron que el tradicional recorrido de carros alegóricos y comparsas iniciará en punto de las 17:00 horas, teniendo como punto de partida la intersección de la calle República y el paseo Álvaro Obregón.

Para el cierre de la jornada en el escenario principal, se tiene programado el espectáculo de Los Capibaras, quienes compartirán escenario con dos figuras emblemáticas del regional mexicano: Chuy Lizárraga y El Coyote. Este concierto masivo está previsto para iniciar a las 22:00 horas, donde se espera una afluencia considerable de locales y turistas en el área del malecón.

De manera simultánea, el Carnaval de La Paz ofrecerá una alternativa para el público joven. En el Escenario de la Juventud, el cantante y personalidad de internet Mario Bautista se presentará a las 21:00 horas, interpretando sus éxitos más recientes. Esta diversificación de foros busca atender a los distintos sectores de la población que se dan cita en la máxima fiesta sudcaliforniana.

Contexto y tradición del Carnaval de La Paz en Baja California Sur

El Carnaval de La Paz es considerado uno de los eventos culturales y turísticos más antiguos del noroeste de México. Históricamente, el lunes de carnaval se distingue por mantener la energía del desfile náutico y terrestre, consolidándose como un motor económico vital para los comercios ubicados en la zona centro y la zona turística de la capital.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Turismo Municipal, la ocupación hotelera durante estas fechas alcanza niveles superiores al 85%, impulsada principalmente por visitantes nacionales. La seguridad durante este lunes 16 de febrero estará resguardada por elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional, quienes mantendrán filtros de revisión en los accesos principales al Malecón.

Asimismo, las autoridades de transporte recordaron que habrá una ampliación en el horario de servicio de algunas rutas de colectivos para facilitar el retorno de las familias a sus hogares tras finalizar los espectáculos del Carnaval de La Paz.

