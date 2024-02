Entre basura y sin baños públicos; así se desarrolla el Carnaval La Paz 2024

El Carnaval La Paz 2024 “México Fantástico” generó basura en las calles en el malecón, desde restos de comida hasta latas de aluminio y botellas de vidrio que de acuerdo con la ciudadanía provocan accidentes.

Consuelo Vargas García, una ciudadana, señaló que muchas personas no utilizan los contenedores de basura para depositar los restos de comida y optan por dejarlos en el suelo. De acuerdo con sus palabras, esto provoca que los asistentes al Carnaval se resbalen. Cabe mencionar que los botes se encontraban rebozados. Según cifras de Servicios Públicos Municipales, se recogieron cuatro toneladas tan solo durante el primer día.

“Quisiera pedirle, más que nada a la gente, que el alimento que consuman se los terminen y que si los van a tirar no los tiren en el piso porque la gente se cae como yo. Me acabo de caer, hay que tener precaución y cuidado con los alimentos que se van a comer, no tirarlos porque mucha gente se puede caer, gente mayor como yo que tengo insuficiencia renal crónica, me caí yo no puedo tomar medicamentos para dolores ni para nada”.