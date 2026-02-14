Carnaval de La Paz 2026: conoce la cartelera y horarios para este sábado

El Carnaval de La Paz 2026 vive una de sus jornadas más memorables, para este este sábado 14 de febrero, el programa oficial establece que a las 20:50 horas se llevará a cabo el acto protocolario de coronación de Ana Sofía I, quien asumirá formalmente el título de Reina del Carnaval 2026. Este evento representa el corazón de las festividades en el escenario principal, marcando el inicio de la noche más esperada por locales y turistas.

Para engalanar la celebración, el Comité Organizador confirmó la presentación de la cantante chilena Mon Laferte a las 22:00 horas. El espectáculo musical es uno de los atractivos más fuertes de la cartelera del Carnaval de La Paz, por lo que se espera una afluencia masiva en el malecón. El acceso a la zona fan para todos los conciertos estelares, inician a las 18:00 horas.

De igual manera, las actividades iniciarán desde temprano en el escenario familiar, donde a las 18:00 horas serán coronados los Reyes Infantiles y los Reyes Adultos Mayores.

Respecto a la logística, el acceso a la denominada Zona Fan estará permitido a partir de las 18:00 horas. Es fundamental que los asistentes tomen precauciones, ya que los espacios en esta área no se encuentran numerados y se ocuparán conforme al orden de llegada. Otros artistas que también contarán con esta zona preferencial durante el festival son Natalia Jiménez, Capibara Tours, Lalo Mora y Edén Muñoz.

Seguridad y protocolo “Cero Tolerancia” en el Malecón

En temas de seguridad, el Ayuntamiento de La Paz, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), ha implementado la campaña “Cero Tolerancia a la Violencia contra Mujeres, Niñas y Niños”. Para ello, se capacitó a más de 200 elementos de diversas corporaciones policiacas que estarán desplegados estratégicamente a lo largo de todo el Malecón de La Paz.

Estos oficiales podrán ser identificados fácilmente por la ciudadanía, ya que portarán un brazalete violeta en el brazo derecho. Las autoridades informaron que cualquier persona puede acercarse a estos elementos para solicitar apoyo inmediato ante cualquier situación de riesgo o acoso. Con estas medidas, el Carnaval de La Paz busca garantizar un ambiente de sana convivencia y protección para todas las familias asistentes durante este sábado y el resto del festejo.

