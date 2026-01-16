Inicia venta de boletos para Zona Fan del Carnaval de La Paz

La Paz, BCS.– El tesorero municipal de La Paz, Jassiel Sigfredo Enríquez Varela, informó que este viernes comenzó la venta de boletos para la Zona Fan del Carnaval de La Paz, considerada la fiesta más esperada del municipio y del estado.

La venta se realiza de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. A partir del próximo lunes continuará en el mismo horario y lugar. Los boletos corresponden a los conciertos de Natalia Jiménez, Los Capibara, Edén Muñoz y Mon Laferte. Cada persona podrá adquirir hasta cuatro boletos por presentación, con el fin de dar oportunidad a más ciudadanos de acceder a un espacio cercano al escenario.

El tesorero aclaró que el carnaval seguirá siendo un evento público y gratuito. La Zona Fan representa únicamente un área con asientos reservados.

“Quien no quiera hacer el uso o pago de Zona Fan, pues obviamente va a poder disfrutar del evento, del concierto del artista de su interés”, señaló.

Los espacios no estarán enumerados, por lo que recomendó llegar temprano. Las puertas abrirán alrededor de las 6:00 de la tarde.

Enríquez Varela explicó que la Zona Fan solo aplicará para los artistas anunciados en el cartel oficial. En otros conciertos, como el de Mike Salazar en la inauguración, el acceso será completamente abierto y los asistentes ocuparán los lugares conforme vayan llegando.



El funcionario recordó que ya está publicada la convocatoria para los espacios comerciales dentro del carnaval. Este trámite podrá realizarse en línea a través de la plataforma Llave MX.

“Invitamos a todo el empresario, comerciante, emprendedor del municipio de La Paz, y también de fuera, a que sean partícipes y obtengan un espacio”, indicó.

Con estas medidas, el Ayuntamiento busca garantizar una experiencia ordenada y accesible para los asistentes. Al mismo tiempo fomenta la participación de comerciantes locales y foráneos en la máxima fiesta de los paceños.

