Carnaval de La Paz 2026: Saritah Bebé y Kardenas HK3 encabezarán el Carnavalito Infantil

El próximo domingo 22 de febrero, las familias sudcalifornianas podrán disfrutar del esperado Carnavalito Infantil, una extensión del emblemático Carnaval de La Paz. Este evento se llevará a cabo con el objetivo de fomentar el sano esparcimiento y la cultura entre las infancias de la región, ofreciendo una cartelera de primer nivel que incluye presentaciones musicales y actividades recreativas en un ambiente seguro y festivo.

Para esta edición, el escenario principal recibirá el show gratuito de Saritah Bebé, la reconocida creadora de contenido que cuenta con más de 4.5 millones de suscriptores en YouTube, consolidándose como una de las favoritas del público infantil. Junto a ella, se presentará Kardenas HK3, garantizando una jornada llena de ritmo y diversión para los asistentes que se den cita en el Malecón de La Paz.

Con esta programación, el Carnaval de La Paz reafirma su compromiso con el tejido social, permitiendo que niños y niñas tengan acceso gratuito a espectáculos de calidad internacional. El Ayuntamiento de La Paz ha destacado que el arte y la cultura son pilares fundamentales para el desarrollo de las nuevas generaciones, por lo que se han dispuesto operativos de seguridad específicos para esta jornada.

Impacto familiar y tradición en el Carnavalito de La Paz

El Carnavalito se ha consolidado históricamente como una de las festividades familiares más importantes de Baja California Sur. A diferencia de los días principales de la fiesta carnestolenda, esta fecha se enfoca exclusivamente en la convivencia de los más pequeños, permitiendo que las familias disfruten de los carros alegóricos y comparsas en un horario vespertino más accesible.

Estadísticas de ediciones anteriores sugieren que el Carnaval de La Paz atrae a miles de visitantes locales y nacionales, lo que genera una derrama económica significativa para los comercios de la zona centro. La inclusión de figuras virales como Saritah Bebé busca adaptar la tradición a las nuevas tendencias digitales, asegurando la permanencia de la fiesta en el gusto de las juventudes.

Finalmente, las autoridades invitan a la ciudadanía a llegar con anticipación para disfrutar de las sorpresas que el Comité Organizador del Carnaval tiene preparadas, recordando que el acceso al show de Kardenas HK3 y el resto de la cartelera infantil no tendrá costo alguno.

