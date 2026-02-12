Todo listo para el Carnaval de La Paz 2026: entérate de la cartelera del arranque

La capital de Baja California Sur se encuentra lista para recibir a miles de visitantes en el Carnaval de La Paz 2026, el cual se desarrollará bajo la temática “Reinas del Cambio”. Del 12 al 17 de febrero, el emblemático malecón de La Paz será el escenario de una de las festividades más antiguas y tradicionales del noroeste de México. El Ayuntamiento de La Paz confirmó que la logística de seguridad y los foros artísticos están preparados para garantizar una celebración familiar y ordenada.

Desde el pasado 7 de febrero comenzó la instalación de los juegos mecánicos, bajo supervisión de Protección Civil, como parte del operativo para garantizar la seguridad de asistentes y visitantes.

Durante la semana se realizó el montaje de nueve escenarios distribuidos a lo largo del malecón, donde se desarrollará la cartelera artística y cultural de esta edición. Autoridades prevén una importante derrama económica y alta afluencia turística, con espectáculos de música en vivo, cultura y comedia.

Este jueves se llevará a cabo la coronación de Ángel I, Rey de la Alegría, y Grecia I, Reina de la Juventud. La velada continuará con el tradicional juicio y quema del “Mal Humor”, un ritual simbólico que invita a dejar atrás lo negativo y dar paso a la diversión. La risa tomará el escenario a las 22:15 horas con la presentación del comediante Mike Salazar, mientras que el cierre musical llegará poco antes de la medianoche con la voz y el ritmo de Sergio Mendívil, prometiendo un arranque festivo que mantendrá al Malecón vibrando hasta el último acorde.

Para dar contexto a la magnitud de este evento, el Carnaval de La Paz es un motor fundamental para el sector turístico y comercial de la entidad. Las autoridades locales esperan una ocupación hotelera cercana al 100% y una importante derrama económica que beneficie a restaurantes y prestadores de servicios en el área del malecón. Es por ello que se ha solicitado a la ciudadanía hacer un uso correcto de los contenedores de basura y respetar estrictamente las indicaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Históricamente, esta celebración ha logrado equilibrar el desenfreno popular con la elegancia de su tradición literaria. El concepto de “Reinas del Cambio” para este 2026 busca reflejar la evolución social de la ciudad sin perder la esencia que la ha mantenido vigente por más de un siglo. Se recomienda a los visitantes llegar con anticipación a los eventos masivos y ubicar los puntos de auxilio médico establecidos a lo largo de la zona costera.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México