Inicia el Carnaval de Loreto con gran gala este viernes

El Carnaval de Loreto dio incio este viernes; la festividad, que es la máxima expresión popular en Loreto, Baja California Sur (BCS), se desarrollará bajo el lema místico de “El Gran Imperio del Caballo de Fuego”. Durante tres días, el Carnaval de Loreto tendrá una agenda llena de adrenalina, música y eventos culturales para los residentes de BCS y los turistas que visitan el pueblo mágico.

Las actividades de la jornada inaugural comenzarán con el tradicional paseo y la quema del Mal Humor. Este acto simbólico busca eliminar las energías negativas para permitir que la alegría se apodere de las calles del centro. Posteriormente, la atención se trasladará al escenario principal, donde se llevará a cabo la fastuosa gala de coronación de la Reina del Carnaval, Karla Nicol I, así como del Rey de la Alegría, José Osvaldo y los integrantes de la Corte Real.

El evento contará con un despliegue de seguridad importante, similar al que se observa en una reunión nacional de dirigentes estatales, para garantizar el orden. La noche del viernes cerrará con la presentación estelar de Su Majestad La Brissa, agrupación que pondrá el ritmo al primer gran baile popular de este carnaval.

Para el sábado 7 de febrero, el programa contempla el primer desfile de carros alegóricos y comparsas, además de la revisión mecánica del Domi Run. La autoridad municipal ha informado que la Corte Real encabezará los recorridos, luciendo atuendos inspirados en “El Gran Imperio del Caballo de Fuego”. Los organizadores destacaron que este año el nivel artístico de las presentaciones superará las ediciones anteriores en Loreto.

La Reina del Carnaval y el Rey de la Alegría participarán activamente en los festivales artísticos que se celebrarán frente al malecón. Se espera que el flujo de visitantes beneficie al sector comercio de Baja California Sur, consolidando a este evento como uno de los más relevantes del calendario estatal de BCS.

Finalmente, el domingo 8 de febrero se dedicará un espacio especial a la niñez con tributos musicales y shows infantiles. Las autoridades reiteran la invitación a disfrutar de este Carnaval de Loreto en un ambiente de sana convivencia, respetando las indicaciones del personal de protección civil y seguridad pública local.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/