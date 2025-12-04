Revelan lista completa de la cartelera de artistas para el Carnaval de Mazatlán 2026

Las autoridades culturales del puerto han dado a conocer los primeros nombres que integran la cartelera del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que se celebrará del 12 al 17 de febrero.

Bajo el lema “¡Arriba la Tambora!”. Las fechas oficiales incluyen distintas actividades: coronaciones, desfiles, juegos florales y conciertos, lo que consolida al evento como uno de los más esperados del año en la costa del Pacífico.

Se ha revelado el elenco de artistas que harán vibrar el estadio Teodoro Mariscal en las coronaciones del cortejo real del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Conoce la cartelera

El jueves 12 de febrero se presentará Edén Muñoz en la coronación del Rey de la Alegría. El viernes 13 de febrero, coronación de la Reina de los Juegos Florales se presentará “homenaje al rey de la banda Germán Lizárraga “ donde será un concierto sinfónico y de tambora con banda estrellas de Sinaloa, Germán Montero, El Mimoso, Saúl ‘El Jaguar’ y Julio Preciado.

El Sábado 14 de febrero, coronación Reina del Carnaval, contarán con la participación de la cantante Yuridia y el día lunes 16 en la coronación de la Reina Infantil tendrán 2 artistas, previo a la coronación, grandes y pequeños disfrutarán de la influencer y cantante Lara Campos y al culminar la coronación regresa al carnaval la princesa del pop Belinda.

Para quienes planean asistir, el periodo del 12 al 17 de febrero de 2026 será clave: cada día la fiesta tendrá un componente distinto —coronaciones, música, tradición y bullicio—, por lo que conviene revisar horarios y fechas para no perderse los shows más esperados. La lista de precios va desde los 500, hasta los 3 mil pesos.

Con el anuncio anticipado de artistas y la promesa de un cartel ambicioso, el Carnaval de Mazatlán 2026 comienza a perfilarse como una experiencia de fiesta, identidad y diversidad musical que atraerá tanto a locales como a turistas.