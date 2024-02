Carnavalito La Paz 2024: alegría infantil en el kiosco del malecón

El kiosco del malecón de La Paz se convirtió en el escenario perfecto para la celebración del Carnavalito Infantil 2024, una fiesta llena de color, música y diversión para toda la familia. El evento, que se llevó a cabo el domingo 18 de febrero, contó con una serie de actividades que encantaron a grandes y chicos.

El desfile comenzó a las 15:00 horas y en él participaron coloridas comparsas, carros alegóricos y personajes infantiles que animaron a las familias presentes. Niños y niñas disfrutaron bailando y cantando al ritmo de la música carnavalesca.

En un sondeo realizado por el equipo de CPS Media hubo ciudadanos que comentaron que solo verían pasar el desfile y no se quedarían al espectáculo principal debido a que tienen niños pequeños y no querían exponerlos al frío, como en el caso de Adriana Herrera.

Después del desfile, se presentó la Familia Feliz, un grupo de personajes animados conocidos por sus canciones y bailes educativos. Presentaron un divertido espectáculo e interactuaron con el público. Los niños se divirtieron cantando y bailando con sus personajes favoritos. Otra de las asistentes, Itzel Aripes, llevó a sus tres hijos para que disfrutaran del entretenimiento.

El plato fuerte del día fue la presentación de la Gallina Pintadita, uno de los personajes infantiles más populares de Latinoamérica. La Gallina Pintadita y sus amigos cantaron sus canciones más conocidas, como “Gallina Pintadita”, “El Pollito Amarillito” y “Los Pollitos Dicen”, haciendo bailar y cantar a niños y adultos por igual.

Raúl Ruiz Moreno puntualizó que este tipo de eventos le agrada de sobremanera debido a que son pensadas para infantes y no corren el mismo riesgo que si fueran al Carnaval.

“Estoy emocionado porque en el carnaval no se podía estar con los niños y con el carnavalito le dan una alternativa a los niños para que se diviertan, caminen bien y no estén topándose con gente grandes. Me agrada mucho el carnavalito por lo mismo porque puedes tener a tus hijos, convivir, conocer gente, comer, todo ese rollo. Para mi el carnavalito está muy bien pensado por quién organiza, la verdad está muy bien hecho”.