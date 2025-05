Arman carne asada contra gobernadora de Baja California: Así fue la protesta en Mexicali

El pasado fin de semana, ciudadanos de Mexicali, Baja California, alzaron la voz de una forma inusual en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda: realizaron una protesta con carne asada.

La cita fue el sábado 17 de mayo en la Plaza de los Tres Poderes de Mexicali, donde los manifestantes se reunieron para asar carne y expresar su descontento con la actual administración morenista.

Esta manifestación se dio luego de que la propia Marina del Pilar informara, a través de sus redes sociales, que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a ella y a su esposo, Carlos Torres Torres, sin explicación aparente.

“Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, declaró la gobernadora días atrás.

La noticia generó diversas especulaciones entre opositores y ciudadanos, quienes afirman que la decisión del gobierno estadounidense podría estar relacionada con presuntos vínculos de la mandataria con el crimen organizado. No obstante, hasta el momento no existen pruebas ni acusaciones formales.

Desde temprana hora, los manifestantes comenzaron a llegar al lugar mencionado. Al grito de “¡Fuera Marina!”, acompañados de música y consignas, exigieron que se inicie un proceso de revocación de mandato.

Aunque no hay un estimado oficial sobre la cantidad de asistentes, en redes sociales circulan numerosos videos que muestran a la multitud reunida. En uno de ellos se observa el momento en que se apagan las luces del espacio público; aun así, los manifestantes continuaron con la protesta.

Hasta ahora, Marina del Pilar no ha emitido comentarios sobre esta expresión ciudadana. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sí se pronunció al respecto.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta fue cuestionada sobre el tema y respondió que se deberá investigar quiénes organizaron la manifestación. Además, reiteró que no existe ninguna indagatoria en contra de Ávila Olmeda.

“No hay ninguna información en la Fiscalía General de la República que indique que existe algo en contra de Marina del Pilar. Ella realiza un buen trabajo. Lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California. Ella informó que le fue retirada la visa. La embajada de Estados Unidos señala que se trata de información privada, y no puede proporcionar más detalles”, sentenció la mandataria.