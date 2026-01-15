Carne procesada y cáncer: OMS la ubica al nivel del cigarro y refuerza alerta de salud pública

En una actualización científica que ha encendido alertas sanitarias a nivel internacional, la OMS incorporó las carnes procesadas a la máxima categoría de riesgo carcinogénico (Grupo 1), junto al tabaco, el asbesto y otras sustancias con evidencia concluyente de causar cáncer en humanos.

Esta clasificación no significa que una salchicha sea tan peligrosa como un cigarro, sino que la evidencia científica es suficientemente robusta para confirmar su vínculo con la enfermedad.

Carnes procesadas: Un riesgo de cáncer más para los consumidores

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) basó su decisión en múltiples estudios epidemiológicos que muestran que el consumo habitual de carnes procesadas como jamón, panceta, salchichas o panchos incrementa de manera significativa el riesgo de cáncer colorrectal.

Las carnes son consideradas “procesadas” cuando han sido sometidas a técnicas como salazón, ahumado o curado para mejorar sabor o conservación.

Expertos explican que el riesgo no proviene de la carne por sí misma, sino de los compuestos formados durante su procesamiento y cocción a altas temperaturas, como las nitrosaminas, que pueden dañar el ADN y favorecer la formación de células cancerígenas.

Según la evidencia científica analizada, cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal en alrededor de 18%, especialmente en personas con dietas altas en grasas saturadas y bajas en fibra.

Ante este panorama, las autoridades de salud mundial y especialistas en nutrición recomiendan moderar el consumo de carnes procesadas y optar por dietas ricas en frutas, verduras, legumbres y fuentes de proteína más saludables.

Reducir la ingesta, cocinar con métodos menos agresivos y priorizar alimentos frescos son acciones clave para disminuir el riesgo de cáncer colorrectal.

Aunque no se sugiere eliminar por completo las carnes procesadas de la dieta, la clasificación de la OMS representa una llamada de atención sobre los riesgos asociados a su consumo frecuente.

La OMS impulsa a consumidores y autoridades a replantear hábitos alimenticios por una vida más saludable.

