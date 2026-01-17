Carne sin control sanitario a la venta en Oaxaca: alertan riesgos para la salud

Carne de res y cerdo sin control sanitario está siendo vendida al público en algunos comercios y expendios en el estado de Oaxaca, debido a la existencia de rastros clandestinos que operan sin protocolos de inspección ni certificación epidemiológica, advierten especialistas en salud pública.

Productores y comerciantes obtienen carne de animales sacrificados en instalaciones no reguladas —algunas incluso en domicilios particulares— y la ofrecen al consumo sin que exista una supervisión efectiva de las condiciones higiénicas y sanitarias de estos productos alimentarios, indican entrevistados por El Universal.

Un análisis del Centro de Estudios de Opinión Pública (Cesop) de la 65ª Legislatura del Congreso de Oaxaca revela que en la entidad hay decenas de rastros que no cuentan con vigilancia sanitaria, lo que favorece la proliferación de este tipo de establecimientos irregulares, especialmente en regiones como el Istmo de Tehuantepec, la Costa y Valles Centrales.

Especialistas alertan que la falta de control sanitario en la matanza de animales y la comercialización de su carne puede implicar riesgos graves para la salud de los consumidores, entre ellos la tuberculosis bovina y otras zoonosis, que pueden transmitirse desde animales infectados a personas mediante consumo de carne contaminada o mal cocida.

La tuberculosis bovina puede afectar pulmones, ganglios linfáticos y otros órganos, y sin diagnóstico temprano ni tratamiento oportuno puede causar complicaciones severas e incluso la muerte, advierten expertos en salud pública.

Autoridades sanitarias y organizaciones civiles han remitido llamados para reforzar la vigilancia epidemiológica, aplicar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en matanzas y mejorar la inspección en rastros y salas de sacrificio del ganado, con el fin de proteger la salud de la población y garantizar alimentos inocuos.

La ausencia de controles efectivos no solo pone en riesgo la salud humana, sino que también afecta la confianza de los consumidores y puede tener impactos negativos en la cadena alimentaria de la región si no se atiende de manera integral.

