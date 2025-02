¿Caro Quintero, enviado a EU para frenar aranceles? FGR aclara esto y otros puntos

Luego de confirmarse que al menos 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, fueron enviados a Estados Unidos, donde presentan acusaciones por delitos de alto impacto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ofreció detalles sobre este histórico operativo.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron hoy viernes 28 de febrero, Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), aseguró que los capos mexicanos no enfrentarán la pena de muerte, como se ha rumorado.

“Acuérdense de una cosa, las penas de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, lo establece los jueces y nosotros tenemos un acuerdo muy claro, en que nuestra legislación no tiene esa sanción, (por lo que) debe ser respetada en otros países”.

Sin embargo, durante la primera audiencia que tuvieron Caro Quintero y Vicente Carrillo en Estados Unidos, el fiscal aseguró que estos narcos sí podrían enfrentar la pena de muerte o la cadena perpetua.

Previo a que autoridades mexicanas hablaran sobre el operativo, sus homólogos estadounidenses compartieron varios comunicados donde dejaban claro que Quintero y el resto de los narcotraficantes habían sido “expulsados” de México y no repatriados como una vez se mencionó.

Ante esto, el fiscal Gertz Manero señaló que estas 29 personas fueron enviadas por una petición directa de Estados Unidos: “la ley de Seguridad Nacional está vigente desde hace 20 años. Establece cuáles son las condiciones que, por seguridad en nuestro país, en conformidad por una solicitud de Estados Unidos, se hizo esto”.

Es importante señalar que al ser “enviados” y no extraditados, es muy probable que los capos enfrenten la pena de muerte o incluso las autoridades del país vecino decidan culparlos de nuevos cargos.

Cabe recordar que este operativo ocurre en medio de las amenazas de Donald Trump por interponer aranceles de 25% a los productos mexicanos a partir del próximo 4 de marzo, por lo que el fiscal de la República rechazó que se tratara de una especia de cambio.

“Yo no quisiera especular sobre cosas que no me corresponden, pero la verdad de las cosas el cumplimiento de México es evidente. No hay ninguna manera de justificar una sanción a una conducta que no solamente no es sancionable, sino que además es encomiable”, sentenció.